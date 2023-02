4 Bei dem Unfall kippte der Opel auf die Seite. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Zwei Autos kollidieren am Montagnachmittag in Stuttgart-West. Eine junge Frau wird leicht verletzt, es entsteht hoher Schaden. Die Polizei sperrt für die Unfallaufnahme die Straße – Verkehrsbehinderungen sind die Folge.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine 26 Jahre alte Frau ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Rotenwaldstraße in Stuttgart-West leicht verletzt worden. Ein am Unfall beteiligter Opel kippte auf die Seite, die Rotenwaldstraße musste während der Unfallaufnahme in Richtung Stuttgart-West gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Wie die Polizei meldet, war ein 63 Jahre alter Taxifahrer gegen 15.20 Uhr zusammen mit der 26-jährigen Mitfahrerin mit einem VW in der Rotenwaldstraße stadteinwärts unterwegs. Als ihm auf Höhe der Reinsburgstraße ein 18-jähriger Opel-Fahrer entgegenkam und anschließend nach links abbog, kollidierten beide Autos. Dabei kippte der Opel auf die Seite.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die leicht verletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Rotenwaldstraße in Richtung Stuttgart-West sowie die Einmündung in die Reinsburgstraße in beide Richtungen.