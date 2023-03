1 Ein Verkehrsunfall mit einem Pedelecfahrer endet für eine Fußgängerin mit schweren Verletzungen (Symbolbild). Foto: imago images/Jochen Tack/Jochen Tack via www.imago-images.de

Am Donnerstagabend hat sich in der Tübinger Straße in Stuttgart-Mitte ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 52-jährige Fußgängerin wollte die Straße gegen 17.40 Uhr in der Nähe eines Einkaufszentrums überqueren. Dabei stieß sie mit einem 47-jährigen Pedelecfahrer zusammen, der in Richtung Sophienstraße unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, woraufhin sie von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht wurde. Der 47-jährige Mann blieb unverletzt, an seinem Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro.