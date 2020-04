6 Die Straße war mehrere Stunden gesperrt. Foto: /SDMG / Dettenmeyer

Als eine Gruppe von Motorradfahrern bei Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) unterwegs ist, kommt es zu einem Unfall mit zwei Beteiligten. Ein 42-Jähriger muss mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik.

Weil im Schönbuch - Bei einem Verkehrsunfall im Schönbuch sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Eine Gruppe von fünf Motorradfahrern war gegen 16.55 Uhr auf der B646 von Weil im Schönbuch (Landkreis Böblingen) in Richtung Tübingen unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. Als das vorderste Motorrad der Gruppe kurz vor dem Parkplatz „Weiler Hütte“ blinkte und abbremste, um dort eine Pause zu machen, reagierte ein nachfolgender 42 Jahre alter Motorradfahrer mutmaßlich zu spät. Um nicht auf seinen 55-jährigen Vordermann aufzufahren, wich er links aus, streifte aber das Motorrad vor ihm dennoch seitlich, sodass der 55-Jährige stürzte.

Mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik

Der 42-Jährige selbst kam rechts von der Straße ab und blieb im Grünstreifen unter seinem Motorrad liegen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 55-jährige Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Motorräder wurden abgeschleppt, den Schaden schätzt die Polizei auf 5500 Euro. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz, um die unfallbedingt Öllache abzubinden. Wegen den Bergungsarbeiten war die Bundesstraße zunächst voll gesperrt, und dann bis zum Ende der Unfallaufnahme bis circa 19 Uhr nur in eine Richtung befahrbar.