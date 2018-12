Verkehrsunfall Deutscher Tourist in Thailand tödlich verunglückt

Von red/dpa 20. Dezember 2018 - 08:34 Uhr

Thailand liegt auf Platz neun einer Liste der Länder mit den tödlichsten Straßen. (Symbolbild) Foto: EPA

Bei einem Verkehrsunfall in Thailand in ein 61-jähriger Deutscher mit einem Motorrad verunglückt. Er war auf der Stelle tot.

Bangkok - Ein deutscher Urlauber hat bei einem Verkehrsunfall im Westen Thailands sein Leben verloren. Der 61-Jährige sei in der Provinz Kanchanaburi rund 120 Kilometer von Bangkok entfernt auf einem gemieteten Motorrad unterwegs gewesen und aus unbekannten Gründen frontal mit einem Kleinlaster zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Unfall ereignete sich demnach bereits am Mittwoch.

Unbekannt war zunächst, aus welcher deutschen Stadt der Urlauber stammte. Am Unfallort fand die Polizei all seine Sachen, darunter auch einen Reiseführer für Thailand. Er sei auf der Stelle tot gewesen, hieß es. Einem Polizeisprecher zufolge war der Mann am 13. Dezember eingereist.

Der Lasterfahrer wurde von der Polizei verhört und anschließend ohne Auflagen freigelassen. Thailand liegt auf Platz neun einer Liste der Länder mit den tödlichsten Straßen, die die UN-Weltgesundheitsorganisation (WHO) kürzlich veröffentlichte. Laut dem Portal Farang Deaths sind Verkehrsunfälle die häufigste Todesursache von ausländischen Touristen in dem südostasiatischen Land.