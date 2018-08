Verkehrsunfall bei Erdmannhausen Trabbi-Fahrer wird schwer verletzt

Von red/len 06. August 2018 - 15:03 Uhr

Weil ein Audi-Fahrer wohl einen Trabbi-Fahrer übersieht, kommt es auf der Landstraße 1127 am Montag zu einem schweren Unfall. Die Unfallaufnahme dauert noch an.





Erdmannhausen - Auf der Landstraße 1127 bei Erdmannhausen (Landkreis Ludwigsburg) ist es am Montag gegen 12.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Audi- und einem Trabbi-Fahrer gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat der Audi- den Trabbi-Fahrer übersehen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Unfallaufnahme dauert noch an.

Der Fahrer des Oldtimers wurde mit einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.