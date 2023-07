1 Auf dem Verkehrsübungsplatz Birkhau in Kirchheim kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall. Foto: SDMG/ Woelfl

Bei einem Unfall auf einem Verkehrsübungsplatz ist am Montagmorgen ein Mann getötet worden. Eine weitere Frau wurde verletzt. Am Mittag waren Polizei und Rettungsdienst noch an der Unfallstelle im Einsatz.









Am Montagmorgen ist auf einem Verkehrsübungsplatz in Kirchheim (Kreis Esslingen) eine Person bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage sagt, war offenbar ein Motorrad bei einem Bremsmanöver ins Schleudern geraten und in einer Personengruppe gekracht, die am Fahrbahnrand gestanden hatte.