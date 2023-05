1 An dem Asperger Verkehrsübungsplatz unterhalb der A 81 nagt der Zahn der Zeit: Das Gelände soll von Juli an zu einem regionalen Schulungsterrain werden. Foto: factum/Andreas Weise

Ein multifunktionales Verkehrssicherheitszentrum für vielfältige Arten von Mobilität entsteht in Asperg. Auch die Landesverkehrswacht wird dort ihren neuen Sitz haben.









Asperg - Im Juli soll es die Sache auch durch sichtbare Zeichen vollends ins Rollen kommen. Auf dem Gelände des Verkehrsübungsplatzes in Asperg (Kreis Ludwigsburg) werden dann die Arbeiten für ein kreisweites Verkehrssicherheitszentrum starten. Dort sollen nicht nur Grundschüler Fahrrad fahren lernen, sondern vom Pedelec- übers E-Fahrzeug- bis hin zum Rollatoren-Training fast alles an Mobilitätsübungen stattfinden, was das Spektrum hergibt. Gleichzeitig werden die Kreis- und auch die Landesverkehrswacht ihren Sitz dorthin verlegen. Letztere ist bisher in Stuttgart beheimatet.