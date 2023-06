Haftstrafe für 373 Punkte in Flensburg?

1 Männer sind deutlich öfter zu schnell unterwegs als Frauen – eine Folge der Erziehung und der Hormone, sagen Verkehrspsychologen. Foto: dpa

Jahrelang fährt ein 37-Jähriger aus Speyer ohne Führerschein. In einem ersten Prozess kommt er gerade noch so um eine Haftstrafe herum, im zweiten könnte der völlig uneinsichtige Lagerist nicht so viel Glück haben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Frankenthal/Flensburg - Das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg ist Kummer gewohnt. Anfang 2020 waren im dortigen Fahreignungsregister 11 134 475 Verkehrssünder aufgelistet. Doch der Prozess im rheinland-pfälzischen Frankenthal an diesem Dienstag sprengt dann doch den Rahmen. Dort droht einem 37-Jährigen eine Haftstrafe, da der Lagerist sage und schreibe 373 Punkte in Flensburg gesammelt hat.