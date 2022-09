1 Die Polizei hat am Dienstag in Stuttgart-Ost Verkehrskontrollen durchgeführt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Mit dem Hauptaugenmerk auf Rotlichtverstöße und Mobiltelefonnutzung am Steuer haben Verkehrspolizisten am Dienstag Kontrollen in Stuttgart-Ost durchgeführt – mit ernüchterndem Ergebnis. Ein Überblick.















Link kopiert

Bei Verkehrskontrollen im Stuttgarter Osten sind den Polizeibeamten am Dienstag etliche Verkehrssünder ins Netz gegangen. Das Hauptaugenmerk war dabei auf Rotlichtverstöße sowie Benutzung des Mobiltelefons am Steuer gerichtet.

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr den Verkehr an der Kreuzung der Straßen Am Neckartor und Heilmannstraße in Fahrtrichtung Bad Cannstatt. In den drei Stunden stellten die Verkehrspolizisten mehr als 90 Verstöße fest.

16 Verkehrsteilnehmer fuhren bei Rot über die Ampel, 56 benutzten ihr Mobiltelefon unerlaubt am Steuer. Neben weiteren Verstößen ahndeten die Polizisten auch 16 nicht angelegte Sicherheitsgurte. Alle betroffenen Fahrer müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.