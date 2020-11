1 17 Autofahrer waren mehr als 30 Stundenkilometer zu schnell. Foto: Lichtgut/Jan Reich (Archiv)

Das letzte Wochenende vor dem Teil-Lockdown hat noch einmal viele in die Stadt gelockt. Weil ein paar es auf dem Heimweg offenbar eilig hatten, musste die Polizei einschreiten.

Stuttgart - Die motorisierte Vergnügungsszene ist laut der Polizei am voraussichtlich letzten warmen Wochenende und definit dem letzten von dem Teil-Lockdown ruhig gewesen. Das sei das Ergebnis von Kontrollen in der Innenstadt gewesen, sagt eine Pressesprecherin. Dafür hatten es etlich Autofahrer offenbar sehr eilig, die Stadt zu verlassen. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitag am Pragfriedhof stellten die Beamten etliche Überschreitungen fest. In siebzehn Fällen waren die Autofahrer so schnell unterwegs, dass sie nun wohl ihren Führerschein abgeben müssen: Sie fuhren mehr bei erlaubtem Tempo 40 mit mehr als 70 Stundenkilometern stadtauswärts. Den Spitzenwert erreichte ein Autofahrer mit 91 Kilometern pro Stunde.

Am Samstag sind wenig Poser unterwegs

Bei der Überwachung der sogenanntenmotorisierten Vergnügungsszenein der City, deren Anhänger dort vor allem zum Angeben mit ihren aufgemotzten Wagen unterwegs sind, hatte die Polizei wenig Anlass einzuschreiten. Unzulässig veränderte Fahrzeuge seien nicht aus dem Verkehr gezogen worden. Die Beamtinnen und Beamten mussten vor allem einschreiten, weil die Autofahrer die geänderte Einbahnstraßenregelung an der Stephanstraße noch nicht kannten. Hier blieb es bei klärenden Gesprächen.