1 Nächtliche Verkehrskontrollen der Polizei (hier bei einer Aktion in Stuttgart auf der Theodor-Heuss-Straße) sollen sogenannte Autoposer beeindrucken. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

An einem der gestoppten Autos montieren die Beamten wegen gravierender technischer Mängel noch vor Ort die Kennzeichen ab. Ein Motorradfahrer rast „ grob verkehrswidrig und rücksichtslos“ durch den Stadttunnel.









Bleifuß auf dem Gaspedal, röhrender Auspuff, aufgemotzter Motor. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die eigenen Kräfte beziehungsweise die des persönlich frisierten Vehikels auf zwei oder vier Rädern zur Schau zu stellen – und durch die gezielt forcierte Lautstärke zum eigenen Vergnügen die Anwohnerschaft in der Innenstadt bewusst zur Weißglut zu bringen. Doch in Fellbach ist dies offenkundig nicht mehr so leicht möglich wie in der Vergangenheit.