5 Die Polizisten leiten mit ihren Motorrädern Lastwagen, die ihrem Vordermann zu dicht aufgefahren sind, zur nächsten Raststätte Foto:

Eine Hauptursache für schwere Unfälle auf der Autobahn sind Lastwagenfahrer, die den Sicherheitsabstand zu ihrem Vordermann missachten. Beim Trucker Distance Day zieht die Verkehrspolizei mit Sitz in Stuttgart-Vaihingen Sünder aus dem Verkehr.









Vaihingen - Da kommt der nächste Verstoß: ein weißer Sattelzug, Mercedes.“ Der Alarm dringt aus einem dunkelroten Transporter am Rand der A 8. Schulter an Schulter sitzen darin zwei Polizisten. Vor ihnen vier Bildschirme mit unzähligen Fotos und Videos von Straßen, Autos, Lastwagen und deren Nummernschildern sowie Fahrerkabinen – sogenannte Vorselektionsbilder, die den Beamten eine Schnellübersicht über die Verkehrssituation liefern. Etwa 500 Meter entfernt warten Kollegen auf Motorrädern, bis sie aus dem Transporter das Signal bekommen. „Weißer Sattelzug, Mercedes“. Passiert dieser die Autobahnauffahrt, düsen die Motorradfahrer mit Blaulicht vor den Truck und lotsen ihn an der nächsten Raststätte raus.