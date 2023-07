Verkehrsberuhigung in Bad Cannstatt

1 Die Beschilderung an der Seelbergstraße ist eigentlich eindeutig – doch trotz Verbots werden die Fahrzeuge dort abgestellt –, und zwar auf knapp 150 Metern. Foto: Peter Mielert

In der Seelbergstraße in Bad Cannstatt werden pro Jahr gut 2000 Strafzettel ausgestellt. Nun soll ein Teil der Einkaufsstraße Fußgängerzone werden – doch nicht allen Stadträten gefällt das Konzept.









Fußgängerzone, Shared Space oder doch Einbahnstraßenregelung? Seit fast zwei Jahrzehnten wird in Bad Cannstatt diskutiert, welche Ausgestaltung für die Seelbergstraße, eine der wichtigsten Einkaufsstraßen, am besten ist. Seit 2022 steht fest: Zumindest in einem Teilbereich soll eine Fußgängerzone entstehen. Einem Antrag der Grünen und der Fraktionsgemeinschaft Die Fraktion stimmte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik mehrheitlich zu. Dieser sieht eine sogenannte Pop-up-Fußgängerzone im Abschnitt Frösnerstraße bis Waiblinger Straße vor – und zwar als Verkehrsversuch über einen Zeitraum von zwei Jahren.