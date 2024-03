Verkehr: Tödlicher Unfall - 27-Jähriger unter Mordverdacht in U-Haft

1 Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Unfallstelle. Foto: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr/dpa

Trotz einer Notoperation kam für eine 46-jährige Frau jede Hilfe zu spät. Ihr kleiner Sohn und der Ehemann wurden bei dem Unfall schwer verletzt.











Link kopiert



Mülheim an der Ruhr - Nach einem schweren Unfall in Mülheim an der Ruhr, bei dem eine 46 Jahre alte Frau gestorben ist, hat die Polizei den 27 Jahre alten mutmaßlichen Verursacher festgenommen und in U-Haft gebracht. Ein Richter hatte am Samstag Haftbefehl wegen Mordes gegen den Mann erlassen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde aus dem Krankenhaus, in dem er wegen seiner Verletzungen war, abgeführt.