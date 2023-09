Verkehr in Stuttgart

1 Ab Mittwochabend wird die Schattenringbrücke in Fahrtrichtung Vaihingen gesperrt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Sanierung der B 14 zwischen Schattenring und Heslacher Tunnel schreitet voran. Ab Mittwochabend beginnt der nächste Bauabschnitt. Dafür wird die Bundesstraße in Richtung Vaihingen für den Verkehr gesperrt.











Seit Beginn der Sommerferien läuft die Sanierung der B 14 zwischen Schattenring und dem Heslacher Tunnel. Nach Angaben des zuständigen Regierungspräsidiums Stuttgart (RPS) befinden sich die Arbeiten trotz der illegal aufgebrachten Graffiti, die kurzzeitig entfernt werden mussten – in einer Nacht- und Nebelaktion hatten unbekannte rund 50 Prozent der beiden Tunnel Gäubahn und Viechenhau besprüht (wir berichteten)– voll im Zeitplan. Die in mehrere Abschnitte unterteilte Maßnahme schreitet voran, dafür muss die Schattenringbrücke in Fahrtrichtung Vaihingen ab Mittwochabend voll gesperrt werden.