Verkehr in Stuttgart

1 Die Löwentorbrücke ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Foto: Archiv

Bei einer Kontrolle sind Schäden an der Löwentorbrücke im Stuttgarter Norden entdeckt worden, die einen Neubau erforderlich machen. Täglich sind dort 80 000 Autos und mehr als 600 Stadtbahnzüge unterwegs.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Verkehrswege in der Stadt sind in die Jahre gekommen. Nun ereilt gleichermaßen Autofahrer wie Stadtbahnfahrgäste eine Hiobsbotschaft, die dies eindrücklich belegt: An einem neuralgischen Punkt im Verkehrsnetz wird ein Neubau fällig.