Verkehr in Stuttgart Bahn, Rad oder Auto – wer kommt am schnellsten durch die Stadt?

Von Philipp Johannßen 21. Juli 2018 - 08:00 Uhr

In Stuttgart von A nach B zu kommen kann Zeit und Nerven kosten. Drei Redakteure haben erneut getestet, welches Verkehrsmittel am schnellsten ist.

Stuttgart - Der morgendliche Stau im Stuttgarter Berufsverkehr gehört zur Stadt wie der VfB und Daimler. Dann reiht sich auf den Straßen Stoßstange an Stoßstange und auch die Stadtbahnen sind proppevoll. Das Warten kostet nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Doch gibt es eine schnellere Alternative?

Sehen Sie hier den ersten Test: Vom Westbahnhof zum Mercedes-Benz-Museum

Drei Redakteure haben es ausprobiert und drei verschiedene Fortbewegungsmittel für die gleiche Strecke genutzt: Dieses Mal starteten sie um 7.40 Uhr an einem Dienstagvormittag am Kursaal in Bad Cannstatt. Von dort aus wollten sie den circa 13 Kilometer entfernten Möhringer Bahnhof so schnell wie möglich erreichen.

Tom Hörner aus der Lokalredaktion nahm dafür sein Rennrad, Politikredakteur Knut Krohn stieg in die Stadtbahn und Berufspendler Philipp Johannßen aus der Onlineredaktion fuhr mit dem Auto. Wer das Ziel am schnellsten erreicht, sehen Sie in unserem Video.

Diese Strecke fuhr Tom Hörner auf dem Fahrrad:

So kam Knut Krohn mit der Stadtbahn ans Ziel:

Diese Route nahm Philipp Johannßen mit dem Auto: