1 In Hochberg geht es ziemlich eng zu auf den Straßen. Foto: privat/Michael Fuchs

Mit einem Bürgerdialog will Remseck über die Verkehrslage in Hochberg informieren – und Impulse für die Straßensanierung sammeln. Wie das genau aussehen soll, erklärt Bürgermeisterin Birgit Priebe.









Eng ist es, oft gibt es Staus: 13 000 Fahrzeuge fahren im Schnitt pro Tag über die Hauptstraße in Remseck-Hochberg. Was Anwohner seit Jahren fordern, soll nun passieren: Die Stadt will eine Sanierung der Kreisstraße nutzen, um den Umbau der Ortsdurchfahrt insgesamt anzugehen, für den 28. September (18 Uhr, Bürgerhalle Hochberg) hat sie einen Bürgerdialog dazu angekündigt. Was sie sich davon erhofft, sagt Bürgermeisterin Birgit Priebe.