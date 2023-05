Verkehr in Ludwigsburg

3 16 Mal waren Radfahrer in der Siegesstraße in Ludwigsburg in den vergangenen vier Jahren an Unfällen beteiligt. Statistisch gesehen ist die Straße die gefährlichste in Ludwigsburg. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Unfallzahlen lügen nicht: An einigen Stellen in Ludwigsburg wurden in den vergangenen vier Jahren vergleichsweise viele Unfälle mit Radfahrern registriert. Wo liegen die Problemstellen?









Ludwigsburg - An einigen Ecken in Ludwigsburg kommen sich Rad- und Autofahrer zwangsläufig gefährlich nahe. An anderer Stelle ist schlicht zu wenig Platz. Ein Überblick.