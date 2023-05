1 Der B-14-Wender, der bisher die Fahrt in die Stuttgarter Innenstadt ermöglicht, verschwindet ab Sonntag. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Am Leuzeknoten wird eine Rampe nach Bad Cannstatt gebaut. Das bedeutet: Die Verkehrsführung auf der B 10/B 14 in Richtung City ändert sich von Sonntag an erheblich. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.









Der Umbau des Verkehrsknotens B 10 / B 14 am Mineralbad Leuze (Leuzeknoten) geht am Sonntag, 23. Oktober, voraussichtlich ab 11 Uhr in eine neue Phase, die mit erheblichen Veränderungen in der Verkehrsführung verbunden ist. Zum einen fällt der bisherige B-14-Wender (U-Turn) weg. In der Folge gibt es in diesem Bereich auch keine Ampelschaltung mehr. Zudem ändern sich aus Richtung Esslingen kommend die Fahrspuren der B 10 und B 14 ab dem Kreuzungsbereich mit der Poststraße.