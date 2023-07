1 Durch die Krefelder Straße in der Neckarvorstadt sollen ab 2023 stündlich rund 1000 Fahrzeuge – darunter auch bis zu 40 Lastwagen – fahren. Foto: Uli Nagel

Das öko-soziale Lager des Gemeinderats fordert: keine Umleitung der Fahrzeuge durch die Krefelder Straße wegen der Baumaßnahmen beim Kraftwerk Münster.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Viel Verkehr und wenig Platz, knapp 4000 Menschen wohnen in der Neckarvorstadt und müssen mit diesen Verhältnissen seit Jahren klar kommen. Jetzt droht ab 2023 für gut eineinhalb Jahren ein Verkehrschaos in dem Cannstatter Stadtteil. Vor allem betroffen sind die Anwohner der Krefelder Straße. Denn im Zuge der Umbaumaßnahmen für rund 200 Millionen Euro im Kraftwerk Münster (wir berichteten), muss die Neckartalstraße stadtauswärts zwischen den Kreuzungsbereichen mit der Volta- und der Haldenstraße gesperrt werden. Dieser Straßenabschnitt wird für rund eineinhalb Jahre für den Baustellenverkehr benötigt. In der Folge will die Stadt den Verkehr stadteinwärts ab der Haldenstraße über die Krefelder Straße bis hin zur Voltastraße umleiten.