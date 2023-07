49-Euro-Ticket – was jeder wissen muss

1 Bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) geht die Umstellung auf das Deutschlandticket automatisch – nicht so bei der Deutschen Bahn. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am 3. April startet der Verkauf für das zum 1. Mai eingeführte Deutschlandticket. Hier die wichtigsten praktischen Tipps für den Verkehrsverbund Stuttgart (VVS). Ein paar Fußangeln gibt es beispielsweise für Kunden der Deutschen Bahn.









Das Deutschlandticket ist am Start. Vom Montag, 3. April, an kann das Ticket gekauft werden. Hier ein umfassender Überblick, was jetzt für Nutzer im Bereich des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS) zu beachten ist.