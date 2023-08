1 Das Stuttgarter Start-up Mädchenflohmarkt hatte sich auf den Handel mit gebrauchter Mode spezialisiert. Foto: Andreas Rosar

Das Insolvenzverfahren gegen das Stuttgarter Mode-Verkaufsportal Mädchenflohmarkt ist eröffnet. Die Gläubiger sind dieser Tage per Post informiert worden. „Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung am 01.08.2023 um 10 Uhr eröffnet“, heißt es im Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart, den der Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht aus der Stuttgarter Kanzlei Pluta, seinem Schreiben an die Gläubiger beigelegt hat.