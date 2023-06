Böse Botschaften an SUVs in Stuttgart

Eine Penisverlängerung sei „billiger und weniger schädlich fürs Klima": Das steht auf orangefarbenen Flyern, die an SUVs in Stuttgart geheftet wurden. Wer steckt dahinter?









Der Spruch kommt derb daher: „Eine Penisverlängerung ist billiger und weniger schädlich fürs Klima.“ Das steht auf einem orangefarbenen Flugblatt in schwarzer Schrift. Der wenig subtile Hinweis wurde an SUVs in Stuttgart entdeckt, zuletzt etwa in Plieningen. Und das Interessante daran: diejenigen, die als Urheber angegeben werden, wissen gar nichts davon.