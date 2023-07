1 Scherbenmeer an der Bushaltestelle am Kelterplatz: Hier endete die Verfolgungsjagd. Foto: Andreas Rosar

Was hätte hier alles passieren können: Ein junger Mann verliert auf der Flucht vor der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug – und rast in eine Bushaltestelle. Was hatte er zu verbergen?









Stuttgart - Die wilde Flucht vor der Polizei endet in einem Scherbenmeer. Wie durch ein Wunder hat es keine Verletzten gegeben, als ein S-Klasse-Mercedes in Zuffenhausen eine Bushaltestelle rammte. Nach einer spektakulären Verfolgungsjagd am Donnerstag versucht die Polizei nun herauszufinden, was hinter der illegalen Spritztour eines 22-Jährigen steckt.