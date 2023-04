1 Die Polizei lieferte den 18-Jährigen in einer Klinik ab. Foto: Imago/

Die Polizei hatte in Kornwestheim einen 18-Jährigen kontrollieren wollen, der mit seinem Mercedes lieber die Flucht ergriff. Schnell stellte sich der Grund dafür heraus.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Szenen wie aus einem Actionfilm haben sich am Montagabend in Kornwestheim abgespielt. Die Polizei hatte gegen 23.35 Uhr einen Mercedes-Fahrer nahe der Stuttgarter Straße kontrollieren wollen. Davon wollte der aber nichts wissen: Der 18-Jährige trat stattdessen aufs Gaspedal und raste über die Jakobstraße in Richtung Holzgrundstraße davon – über eine rote Ampel. An der Einmündung zur Westrandstraße verlor er schließlich die Kontrolle über sein Auto, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Obwohl er sich bei dem Unfall verletzt hatte, stieg der Fahrer aus und versuchte wegzulaufen.

Zulassungsplaketten gefälscht und Kennzeichen geklaut

Die Polizei holte den Mann ein und nahm ihn fest. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich schnell heraus, weshalb der 18-Jährige sein Heil in der Flucht gesucht hatte: dass Fahrzeug war nicht zugelassen und mit geklauten Kennzeichen unterwegs. Zudem waren die Zulassungsplaketten gefälscht. Doch damit nicht genug: Im Handschuhfach fand sich auch noch eine Schreckschusswaffe. Die Polizei brachte den 18-Jährigen schlussendlich in eine Klinik, da er sich in einem Ausnahmezustand befand.