Die Polizei wollte in der Nacht auf Mittwoch in Ludwigsburg einen Mercedes-Fahrer kontrollieren. Der trat aber stattdessen aufs Gaspedal und fuhr davon – wobei er möglicherweise auch einen Unfall verursachte.

Ein 21-Jähriger hat sich in der Nacht auf Mittwoch in Ludwigsburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – und muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens verantworten. Der Mercedes war den Beamten gegen 1.30 Uhr nahe der Heilbronner Straße aufgefallen, da dessen Fahrer deutlich zu schnell und ohne Licht unterwegs war. Der Kontrolle entzog sich der 21-Jährige, indem er aufs Gaspedal trat und über die Reuteallee, den Rosenackerweg, die Heutingsheimer Straße und die Heuchelbergstraße flüchtete – teils mit mehr als Tempo 100.

Der blaue Mercedes C-Klasse Kompressor wurde schließlich von der Polizei in der Michaelsbergstraße entdeckt, der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden überprüft. Zudem wurden am Fahrzeug frische Unfallschäden entdeckt, die aber bislang keinem konkreten Vorfall zugeordnet werden können. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0 71 41 / 18 53 53 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden