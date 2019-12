Schüsse auf der A8 Richtung Stuttgart Mann feuert mit Schreckschusswaffe aus fahrendem Auto

Ein 35-Jähriger Mercedes-Fahrer gibt am Sonntagmittag auf der Autobahn in der Nähe des Flughafens mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab. In Geislingen an der Steige stoppt die Polizei den Mann.