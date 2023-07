1 Abgeschirmt: der Tatort im vergangenen März Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber/7aktuell.de | Marc Gruber

Im Prozess gegen einen Mann, der in Holzgerlingen seine Vermieter ermordet haben soll, läuft die Beweisaufnahme. Eine Expertin für Blutspuren versuchte, die Tat zu rekonstruieren.









Holzgerlingen - Es war ein unheimlicher Gewaltausbruch: Das zeigen die Fotografien der Expertin für Blutspuren, die nach dem Dreifachmord in Holzgerlingen den Tatort untersuchte. Seit fünf Verhandlungstagen schon befasst sich die Erste Große Strafkammer am Stuttgarter Landgericht mit der Beweisaufnahme. Der Angeklagte hat zwar ein Geständnis abgelegt, sich zum Tathergang in der Nacht zum 18. März aber nicht geäußert. Die Bilder schaute er sich ohne jede Gemütsregung an. Drei Menschen sind in dem Mehrfamilienhaus erstochen worden. Sie wehrten sich offensichtlich noch gegen ihren Mörder, der zahlreiche Schuhabdrücke in ihrem Blut hinterließ.