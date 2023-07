1 VfB-Präsident Claus Vogt sagt erst einmal nichts.Der Sportdirektor Sven Mislintat hat mit klarer Meinung zur Vereinspolitik beim VfB Stuttgart in den Kampfmodus geschaltet.Fotos: Baumann Foto:

Der Sportdirektor Sven Mislintat hat sich kritisch zur Situation des VfB Stuttgart geäußert – aber wie reagiert nun der Präsident und Aufsichtsratschef Claus Vogt darauf?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Das böse M-Wort macht an der Mercedesstraße 109 in Bad Cannstatt wieder die Runde: Machtkampf. Bereits zu Jahresbeginn hatte dieser beim VfB Stuttgart getobt, als sich der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger und der Präsident Claus Vogt darüber stritten, wer denn auf welche Weise den Fußball-Bundesligisten künftig führen solle. Monatelang dauerte die Auseinandersetzung und wurde vor allem über die Aufklärung der Datenaffäre in der Öffentlichkeit ausgetragen.