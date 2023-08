Vereinsleben in Stuttgart

1 Zurzeit undenkbar: die beiden You-Dinner-Gründer Miguel Calero (links) und Daniel Ohr mit Willem van Agtmael 2019 bei einer Veranstaltung auf dem Volksfest Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Es geht nicht nur um den Sport oder das Essen. Clubs und Vereine haben auch eine soziale Funktion. Die liegt wegen Corona brach.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Peter Schmid von den Prominentenkickern, kurz Prokis, bringt in der November-Ausgabe seiner „Grünen Blätter“ die Situation auf den Punkt. Er schreibt: „Liebe Stuttgarter Prominentenkicker, die Frage: ,Was ist zurzeit bei den Stuttgarter Prominentenkickern los?‘, ist schnell und kurz beantwortet, nämlich mit ,Nichts!‘. Wir können nicht über vergangene Veranstaltungen berichten, da keine stattfanden. Wir können nicht auf bevorstehende Veranstaltungen hinweisen, da keine in nächster Zeit stattfinden.“ Die gesellschaftlichen Proki-Termine wie „Goldener Volltreffer“, Jahresabschlussfeier, Skatturnier, Gansessen, Volksfest und Weihnachtsmarktbesuche sind alle abgesagt worden. „Das Erlebnis von Gemeinsamkeit, das uns ausmacht, fehlt komplett“, sagt, Schmid, der frühere TV-Journalist und Sportreporter. Das sei vor allem für die älteren Mitglieder bitter.