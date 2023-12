Verdienstvoller Bürger der Stadt Freiberg: Jörg Riedel ist gestorben

1 Jörg Riedel Foto: Werner Kuhnle

Der Schreibwarenhändler erlag im Alter von 70 Jahren einer schweren Erkrankung.











Mit Jörg Riedel ist ein verdienstvoller Bürger der Stadt Freiberg gestorben. Der Schreibwarenhändler erlag den Folgen einer schweren Erkrankung und starb im Alter von 70 Jahren. Jörg Riedel setzte sich mit kreativen Ideen für sein Umfeld und die Stadt ein. Bereits in jungen Jahren erfand er in den 1970er Jahren die Disco-Box. Hunderte Kinder kamen zum Abtanzen in die SGV-Halle in Freiberg, der Verein profitierte von den Einnahmen.