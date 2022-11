1 Die Polizei hat eine Kita im Zollernalbkreis evakuiert (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Eine Schule und eine Kita im Zollernalbkreis werden evakuiert, nachdem ein verdächtiges Paket auftaucht. Die anliegenden Straßen wurden gesperrt.















Link kopiert

Aufregung in einer Schule und einem benachbarten Kindergarten in Rangendingen im Zollernalbkreis. Wegen eines verdächtigen Pakets waren die Gebäude in der Heimgartenstraße und im Klostergartenweg gegen 12.30 Uhr vorsorglich evakuiert worden. Die anliegenden Straßen wurden gesperrt.

Experten stellten dann fest, dass das Paket einen Brief und eine Skulptur enthielt und nicht gefährlich war, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Gegen 16 Uhr hob die Polizei die Straßensperre wieder auf.