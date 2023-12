Verbrechen in Stuttgart: Polizei nimmt mutmaßlichen Vergewaltiger fest

1 Die Stuttgarter Polizei hat einen Mann festgenommen, dem eine Vergewaltigung vorgeworfen wird. Foto: Herrmann Agenturfotografie/IMAGO

Polizeibeamte haben einen 35-Jährigen in Stuttgart festgenommen, dem vorgeworfen wird, eine 39 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben.











Polizeibeamte in Stuttgart haben am Samstag einen Mann festgenommen. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, eine 39 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben, die am vergangenen Dienstagabend Anzeige erstattet hatte. Sie gab an, am selben Tag von dem Mann vergewaltigt worden zu sein. Die Frau erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.