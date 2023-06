1 Leere Straßen im Stuttgarter Rotlichtviertel Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart - Ein Bordell in der Stuttgarter Altstadt, Mitte März: Security-Männer eilen durch die Gänge, klopfen an jedes Zimmer, egal, ob die Frau dahinter gerade Kundschaft hat oder nicht. „Alle zum Chef“, rufen sie, die auch in normalen Zeiten für die Sicherheit der Mieterinnen zuständig sind. Im Büro des Betreibers wartet die Polizei. Innerhalb einer Stunde müsse das Haus leer sein, sagen die Beamten. Die Stadt Stuttgart hat am Freitag, den 13. März, ein Verbot für Prostitutionsstätten erlassen, als erste Kommune in Baden-Württemberg.