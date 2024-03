1 Die Scharnhauser Straße soll für Autos und Lastwagen gesperrt werden. Foto: Torsten Schöll

Was im Zusammenhang mit dem Bau der Südumfahrung seit Langem bekannt war, wird nun Realität. Für viele Plieninger kommt die Sperrung der Straße zwischen Plieningen und Ostfildern zum 1. April dennoch überraschend.











Link kopiert



Im Sitzungssaal des Plieninger Bezirksrathauses blieb bei der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats kein Stuhl frei. Der Aufreger auf der Tagesordnung: die Pläne zur einspurigen Schließung des Flughafentunnels. Doch nicht nur deshalb waren so viele gekommen. Was die Bürgerinnen und Bürger zudem in Scharen ins Gremium trieb, war eine Bekanntmachung im Amtsblatt.