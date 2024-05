1 In der vergangenen Saison noch im Calcio-Trikot, nun für den Gegner Türkspor Neckarsulm auf Torejagd: Shkemb Miftari. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Torjäger Shkemb Miftari kehrt mit Türkspor Neckarsulm an seine alte Echterdinger Wirkungsstätte zurück. Was er empfindet, wer sein Titelfavorit ist und wie er seinen Ex-Verein heute sieht.











Für insgesamt zehn Vereine bis hinauf zur dritten Liga hat Shkemb Miftari in den vergangenen 14 Jahren die Kickstiefel geschnürt. Exakt 114 Pflichtspieltreffer hat der gebürtige Niederbayer mit kosovarischen Wurzeln in 299 Partien bisher erzielt. Und an diesem Samstag (15.30 Uhr) könnte er nun seinem Ex-Verein Calcio Leinfelden-Echterdingen die Titelträume in der Verbandsliga versauen. Mit Türkspor Neckarsulm ist Miftari an alter Wirkungsstätte zu Gast. Tabellenzweiter gegen Tabellendritter – auch deshalb ein Duell mit Brisanz. In unserem Interview spricht der 30-jährige Rückkehrer über das Aufstiegsrennen und die aktuelle Begegnung.