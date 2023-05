1 Das Stuttgarter Sommerfest wurde aufgrund von Personalmangel abgesagt. In der Regel findet es Anfang August rund um den Eckensee und den Schlossplatz statt. Foto: imago/Objektif

In diesem Sommer jagt eine Veranstaltung die andere. Das bringt Eventplaner in der Region Stuttgart teilweise zur Verzweiflung, weil es zum Beispiel an Sanitätern fehlt. Zudem ist alles viel teurer geworden.









Kaum ist das eine Fest, die eine Sportveranstaltung, das eine Konzert vorbei, beginnt schon das nächste Event: Bohnenviertelfest in Stuttgart, Zeltspektakel in Winterbach, Schäferlauf in Markgröningen, Estival in Esslingen, und so weiter. Rund zweieinhalb Jahre nach Ausbruch der Coronapandemie dürfen viele Veranstaltungen in diesem Sommer zum ersten Mal wieder stattfinden. Während Besucher lediglich die Qual der Wahl haben, bringt die Vielzahl von Events die Organisatoren teils zur Verzweiflung. Denn dadurch wird die Suche nach gastronomischem Personal, Sanitätern und Sicherheitsleuten schwierig. So wurde etwa das Sommerfest in Stuttgart abgesagt, das Anfang August hätte stattfinden sollen.