Veranstaltungen in Ludwigsburg: Venezianische Messe Ludwigsburg erstmals ohne Eintrittspreis

1 Die Venezianische Messe war vor allem bei Besuchern von außerhalb beliebt, jetzt sollen auch mehr Ludwigsburger kommen. Foto: Werner Kuhnle

Ludwigsburg Tourismus & Events schafft das Ticketing der Venezianischen Messe ab und will die Veranstaltung damit wirtschaftlicher machen. Was erst einmal widersprüchlich klingt, scheint die vorläufige Rettung des einmaligen Festes.











Die Hotels der Stadt Ludwigsburg seien am ersten Septemberwochenende mehr oder weniger ausgebucht, sagt Mario Kreh, Geschäftsführer von Tourismus & Events Ludwigsburg (Telb). Hauptgrund ist die Venezianische Messe. Hunderte Besucher planen offensichtlich schon Monate vor dem Fest ihren Aufenthalt und freuen sich auf das einzigartige Spektakel aus Licht und Kostümen in der Barockstadt. Dabei war bis zu dieser Woche noch nicht einmal klar, ob die Veranstaltung in diesem Jahr überhaupt stattfindet – denn die Stadt muss sparen, auch an den Festen.