1 Im Juli geht es bunt weiter mit den Festivals. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Auch im Juli sind viele verschiedene Festivals und Veranstaltungen geplant. Ob Feste mit kulturellem Austausch, Stadtfeste oder Musikfestivals – für jeden ist etwas dabei. Ein Überblick.















Link kopiert

Viele Festivals fanden in den vergangenen Tagen und Wochen statt. Im Juli geht es direkt so weiter. Ein Überblick, welche Veranstaltungen Sie noch erwarten.

Kulturfestival Ulmer Zelt

Noch bis zum 2. Juli 2022 gibt es im Ulmer Zelt Live-Musik. Neben Niedeckens BAP und Stefanie Heinzmann treten auch einige regionale Künstler auf. Für Kinder gibt es ebenfalls ein Programm.

Klassische Konzerte beim Musikfest Stuttgart

Fans klassischer Musik können bis zum 3. Juli das Musikfest Stuttgart besuchen. Sie erleben Musik von der Zeit des Barock bis zur Gegenwart – in verschiedenen Räumlichkeiten, etwa in Konzertsälen und Clubs, Kirchen, Museen, Unternehmen oder auch Open Air.

Marienplatzfest in Stuttgart-Süd

Ebenfalls bis zum 3. Juli 2022 findet das alternative Kultur- und Straßenfest auf dem Marienplatz in Stuttgart-Süd statt. Regionale, aber auch internationale Bands verschiedener Genres treten auf, etwa Indie Folk, Electro Pop und Tribal Hop. Auch ein Kinder- und Sportprogramm gibt es.

Talmarkt Bad Wimpfen

Der Wimpfener Talmarkt gilt als eines der ältesten Volksfeste in Deutschland. Vom 29. Juni bis 5. Juli 2022 gibt es in Bad Wimpfen wieder Fahrgeschäfte, Geschicklichkeitsspiele und einen Krämermarkt.

Stadtfest Tübingen

Am 8. Juli und 9. Juli 2022 findet das Stadtfest in Tübingen statt. In der historischen Altstadt gibt es Essen und Trinken sowie ein Programm mit Blasmusik auf dem Marktplatz oder Jazz am „Affenfelsen“.

Lichterfest am Killesberg

Am 9. Juli 2022 findet zum 70. Mal das Lichterfest im Höhenpark Killesberg statt. Dieses Event hat einen neuen Partner und Namensgeber: die Stadtwerke Stuttgart. Bei dieser Veranstaltung muss Eintritt gezahlt werden.

Internationales Tanzfestival COLOURS

Zum vierten Mal findet das COLOURS Festival in Stuttgart statt, eines der größten deutschen Tanzfestivals. Dieses ist vom 25. Juni bis 17. Juli 2022 zweigeteilt. Im ersten Teil werden vom 30. Juni 2022 bis 17. Juli 2022 viele internationale Produktionen im Theaterhaus aufgeführt. Im zweiten Teil beleben Eric Gauthier und seine Tanzgruppe mit „Colours in the City“ die Innenstadt.

Sommerfestival der Kulturen

Das Sommerfestival der Kulturen bietet einen interkulturellen Austausch. Vom 12. bis 17. Juli 2022 findet dieses in Stuttgart-Mitte statt. Verschiedene internationale Sängerinnen und Sänger treten auf und die Besucher können sich auf kulinarische Speisen aus aller Welt freuen. Auch Stuttgarter Migrantenvereine werden bei dem Event anwesend sein. In den Nebenstraßen des Marktplatzes findet ein bunter Markt der Kulturen statt.

Zelt-Musik-Festival Freiburg

Drei Wochen lang gibt es bei diesem Festival in Freiburg ein vielfältiges Programm aus Musik, Theater, Kunst und Sport. Es findet vom 13. Juli bis 31. Juli 2022 statt, mit Künstlern wie Giant Rooks und James Blunt.

Schlossfestival Bruchsal

Vom 28. Juli bis 7. August 2022 wird das Festival „300 Jahre Schloss Bruchsal“ gefeiert. Vor dem Barockschloss gibt es dann Live-Musik von Klassik über Rock bis Jazz.

Haben Sie Lust auf Veranstaltungen und Festivals außerhalb von Baden-Württemberg? Das Video zeigt ihnen Juli-Events in anderen Städten, wie Köln, Düsseldorf oder Krefeld.