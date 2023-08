1 Hoch zu Ross: Der Auftritt der Ritter von der „Schwarzen Lanze“ ist ein beliebter Programmpunkt beim Mittelalterspektakel. Foto: factum//Simon Granville

Nach langer Pause richten die Freyen Rittersleut zu Randingen wieder ihr beliebtes Mittelalterspektakel in Renningen aus mit neuen und bekannten Acts.









Eine Reise in die Vergangenheit, dazu beeindruckende Feuershows, spannende und launige Ritterturniere und an allen Ecken Gaukler, Musiker und Handwerkskünstler: Vier Jahre mussten Mittelalterfans auf das Spektakel der Freyen Rittersleut in Renningen verzichten. Jetzt findet es endlich wieder statt – mit bewährten und neuen Programmpunkten. Am ersten Septemberwochenende wird sich das Gelände am Schulzentrum Renningen in ein großes mittelalterliches Lager verwandeln.