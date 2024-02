Veränderungen auf Instagram: Mehr als kurzer Flirt mit Amira? Christian Düren meldet sich zurück

Foto: [M] Andreas Rentz/Getty Images for Fragrance Foundation / imago/Panama Pictures

Es sei "kein kurzer Urlaubsflirt", stellte Amira Pocher klar, nachdem ein Kuschelfoto von ihr und Christian Düren in Südafrika öffentlich geworden war. Nun meldet sich der Moderator auf Instagram mit veränderten Details zurück.

Nachdem ein Kuschelfoto von Amira Pocher (31) und Christian Düren (33) im gemeinsamen Südafrika-Urlaub Mitte Januar an die Öffentlichkeit geraten war, wütete Amiras Noch-Ehemann Oliver Pocher (45) auf allen Kanälen gegen die beiden. Kurz danach bekannte die Moderatorin und Mutter zweier kleiner Söhne, die sie mit Pocher hat, in ihrem Podcast "Liebes Leben" (exklusiv bei Podimo) Farbe.

Es sei "kein kurzer Urlaubsflirt", stellte Amira Pocher bezogen auf sich und Düren klar. "Es geht noch nicht lange, aber es ging sehr schnell", sagte sie im Gespräch mit ihrem Bruder und Podcast-Partner Hima (33). Die beiden hätten gemerkt, dass man sich "sehr gut findet". Er tue ihr gut, lautete Amiras Fazit.

Und Christian Düren? Von ähnlichen öffentlichen Sympathiebekundungen keine Spur. Stattdessen tat sich außer einem stetigen Anwachsen in der Kommentarspalte seines Posts vom 7. Januar anlässlich der "Promi-Darts-WM 2024" nichts. Bis jetzt. Inzwischen sind Kommentare wie "Peinlich, wie du in die Kamera schaust, als Amira und du euch umarmten" unter dem Darts-Post nicht mehr zu sehen. Die Kommentar-Funktion wurde ausgestellt.

Christian Düren mit vielen Veränderungen auf Instagram

Dafür gibt es nun einen frischen Post. Der hat allerdings ausschließlich mit Christian Dürens Job als Moderator zu tun. Vier Fotos von sich am Rande eines Fußballspiels im Gespräch mit Star-Kickern wie Mats Hummels (35) und beim Posieren mit einem Fußball kommentiert Düren mit "Baller League 4. Spieltag #prosiebenmaxx #joyn #ballerleague". Hier darf zwar kommentiert werden, doch offenbar nur "limitiert". Zu lesen ist etwa: "Bester Moderator der Welt so sympathisch", "schöner Mann", aber doch auch wieder Kritisches wie "Vitamin B durch Amira".

Ebenfalls auffallend ist, dass sich seine Followerinnen- und Followerzahl binnen des vergangenen Monats von knapp 28.000 (Mitte Januar) auf etwa 50.000 am heutigen Valentinstag vervielfacht hat.

Ein weiteres Detail wird Oliver Pocher freuen. Denn tatsächlich hat Christian Düren offenbar das Management gewechselt. War Mitte Januar noch SR Management auf seinem Account verzeichnet - wie bei Amira und Oliver Pocher -, steht dort nun BWM Communications. In seinem Podcast mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40) deutete Pocher die Trennung dieser beruflichen Verbindung bereits kurz nach Bekanntwerden der Südafrika-Connection an: Christian Düren wisse "ganz genau um die Situation, der ist bei uns noch im selben Management [...].

Pocher-Trennung im August 2023 bestätigt

Nachdem Amira und Oliver Pocher ihre Beziehung drei Jahre lang in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" öffentlich zelebriert hatten, verkündeten sie auf diesem Kanal am 31. August 2023 nach sieben gemeinsamen Jahren und vier Ehejahren auch ihre Trennung. Dort eröffnete Amira den Fans: "Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt".

Seine Podcast-Reihe setzte Oliver Pocher kurz darauf mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40) unter dem Titel "Die Pochers! Frisch recycelt" fort.