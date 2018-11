Vanessa Mai im Badeanzug Schlagersängerin rekelt sich auf den Malediven am Strand

Von red 08. November 2018 - 11:18 Uhr

Nicht nur auf der Bühne zeigt sich Vanessa Mai gerne freizügig, sondern auch im Urlaub. Foto: dpa

Nicht nur auf der Bühne rekelt sich Schlagersängerin Vanessa Mai gerne – auch im Urlaub zeigt sie sich freizügig. Auf Instagram postete sie nun ein Foto von sich im weißen Badeanzug, der tiefe Einblicke bietet.

Stuttgart - Urlaub auf den Malediven – wer hätte das im November nicht auch gerne? Schlagersängerin Vanessa Mai genießt momentan ein paar entspannte Tage im Indischen Ozean und lässt ihre Fans teilhaben: Sie rekelt sich auf einem Foto im sehr knappen weißen Badeanzug im seichten Wasser. Davon postete sie auf Instagram ein Foto.

Auch sonst zeigt sich die 26-jährige Sängerin, die in Backnang aufgewachsen ist und noch immer in der Murrstadt lebt, recht freizügig. Was das Urlaubs-Outfit so besonders macht: Nicht nur der Beinausschnitt ist extrem hoch geschnitten, wie das Video zeigt:

Dass sie nicht nur hübsch aussehen will, beweist Mai mit einem weiteren Posting auf Instagram: Im lockeren Shirt mit Bananen-Aufdruck schneidet sie Grimassen und kommentiert das Foto selbstironisch mit den Worten „Malle Diva“:

Und noch ein lustiges Posting zeigt, dass die Sängerin sich selbst nicht ganz so ernst nimmt – hier hechtet sie sportlich über das Wasser: