Vandalismus in Möglingen

1 Die Polizei konnte unzählige Spuren sichern. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Unbekannte dringen über den Jahreswechsel in die Sonnenberghalle in Möglingen ein und richten unzählige Schäden an. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.















Möglingen - Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen die Sonnenberghalle in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) verwüstet und dabei einen Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, drangen die Unbekannten über den Jahreswechsel offenbar durch die nicht verschlossene Haupteingangstür in die Sporthalle ein. Im Inneren des Gebäudes beschädigten sie sanitäre Anlagen sowie Spiegel und Schränke, in denen sich Sportgeräte befanden. Die Sportgeräte verteilten sie im gesamten Hallenbereich.

Außerdem verstopften die Täter Abflussrohre der Waschbecken mit Papierhandtüchern, sodass Wasser über die Waschbecken austrat. Die Polizei sicherte unzählige Spuren, die noch ausgewertet werden müssen. Ein Verantwortlicher der Stadt Möglingen war vor Ort und sicherte im Anschluss die Sporthalle.