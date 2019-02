1 Die Urnengräber in Hoheneck sind mit Farbe beschmiert worden. Foto: factum/Granville

Die Angehörigen trauen ihren Augen nicht: In Ludwigsburg sind Gräber auf den Friedhöfen in Hoheneck und Pflugfelden mit silberner Farbe beschmiert worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Ludwigsburg - Die Empörung der Angehörigen ist groß: Auf den Friedhöfen in Hohen­eck und Pflugfelden sind die Urnengräber mit silberner Farbe besprüht worden. „Es wurden Farbschmierereien festgestellt“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Unbekannten haben in Hoheneck zehn Urnengräber, die in einer Steinsäule eingearbeitet sind, mit silberner Sprühfarbe beschmutzt. Auf die gleiche Weise haben die Täter einen Tag zuvor schon in Pflugfelden zugeschlagen. Alle Versuche, die Lackfarbe abzuwischen oder wegzureiben, sind bisher fehlgeschlagen.

Friedhofsgänger sind empört

Fassungslos ist vor allem eine größere Gruppe von regelmäßigen Friedhofsgängern, die sich nachmittags regelmäßig in Pflugfelden zum so genannten „Friedhofsgang“ treffen. Gerade bei Angehörigen, die erst vor Kurzem ein Familienmitglied verloren haben, sorgt die Schmiererei für große Verzweiflung.

Die Täter sind unbekannt

Die Polizei tappt allerdings noch im Dunkeln – und kann den Sachschaden noch nicht beziffern. Klar ist nur, dass die Täter in Pflugfelden zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag aktiv waren, in Hoheneck wurde der Schaden erst am Donnerstag der Polizei gemeldet. Zeugen werden daher dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Rufnummer 0 71 41 / 18 53 53 zu melden.