1 Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. (Symbolbild) Foto: Stock Adobe/Heiko Küverling

Ein Unbekannter hat in Asperg einen Stein gegen die Rathaustür geworfen. Dadurch zerbarst eine Scheibe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Immer wieder kommt es vor, dass Menschen ihren Frust an Mitarbeitern von Behörden ablassen. Teilweise wird auf den Rathäusern auch randaliert. Laut Polizei hat es jüngst in Asperg wieder einen solchen Fall gegeben: Dort wurde in der Nacht auf Mittwoch die Eingangstür des Rathauses beschädigt. Zwischen 21.30 und 6.30 Uhr hat ein Unbekannter einen Stein gegen die Pforte geschmettert, wodurch die äußere Scheibe zu Bruch ging. Die Tür blieb zwar funktionsfähig, der Schaden wird dennoch auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 71 41 / 1 50 01 70 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.