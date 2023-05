31 1942 ist auf der Vaihinger Hauptstraße noch Platz für einen baulich von Fußgängern und Autos getrennten Radweg. Wie es in dieser Straße 1942 noch aussah, zeigt die Bildergalerie. Foto: Stadtarchiv/FN250-101

Vor 80 Jahren führt ein vorbildlicher Radweg die Vaihinger Hauptstraße entlang. Der ist ebenso verschwunden wie ein anderes Wahrzeichen beim Schillerplatz.









Autos sieht man auf der Vaihinger Hauptstraße im Jahr 1942 so selten wie auf allen anderen Stuttgarter Straßen. Interessanter ist der Blick an den Straßenrand. Dort findet sich, markiert durch zwei runde Schilder mit farbigem Rand, die Kennzeichnung eines Rad- und Gehwegs – baulich durch einen Grünstreifen voneinander getrennt und zudem noch höher als das Straßenniveau. Von der Ecke Alpenrosenstraße an stadtauswärts kann man damals sicher radeln – auch dann, wenn einem mal mehr als ein Auto begegnet.