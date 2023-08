1 Im ersten Wahlgang lag Sven Haumacher knapp vorn. Foto: Ralf Poller/Avanti

Sven Haumacher hat bei der Vaihinger OB-Wahl, wiewohl Stimmenkönig im ersten Wahlgang, zurückgezogen. Seine Beweggründe sind jedoch fadenscheinig, kritisiert Karin Götz in ihrem Wochenrückblick.









Was für eine Woche! Ein Brandbrief aus der Notaufnahme am Klinikum Ludwigsburg, der katastrophale Zustände schildert, und ein Bürgermeisterkandidat, der bei der OB-Wahl in Vaihingen den ersten Wahlgang mit drei Prozent Vorsprung für sich entscheidet und dann einfach hinschmeißt. Das Entsetzen nicht nur in Schulteskreisen ist groß. Der Ärger in Vaihingen noch größer. Zu Recht. Wer sein Kreuz hinter dem Namen des Notzinger Rathauschefs Sven Haumacher gemacht hat, muss sich betrogen fühlen. Und selbst wer nicht an die Urne gegangen ist oder einen Mitbewerber gewählt hat, dem kann nicht gefallen, wie Haumacher die Stadt an der Enz und ihre Einwohner abgewatscht hat.