1 27 Feuerwehrleute waren am Dienstag in Vaihingen/Enz im Einsatz. Foto: dpa/Armin Weigel

Im Kreis Ludwigsburg ist nahe der Bundesstraße 10 ein Gartenhäuschen abgebrannt. Vermutlich war Unachtsamkeit ursächlich für das Feuer.















Vaihingen/Enz - Auf etwa 7500 Euro beläuft sich der Schaden, der am Dienstag beim Brand eines Gartenhauses in einem Schrebergarten in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Anwohnerin das Feuer gegen 14.20 Uhr in der Nähe der Bundesstraße 10 entdeck. Die Frau wählte daraufhin den Notruf.

Die Feuerwehr kam mit sieben Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften und hatte die Flammen um kurz nach 15 Uhr gelöscht. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die polizeilichen Ermittlungen zur möglichen Brandursache dauern noch an. Die Ermittler schließen derzeit aber nicht aus, dass am Montagabend entfachte Glut aus einem Grillkamin auf daneben liegendes Holz gefallen war und dieses daraufhin in Brand geraten war.