1 Auf 50.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden eines Verkehrsunfalls im Kreis Ludwigsburg. Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Ein 60-Jährige verwechselt auf dem Parkplatz am Stadtfriedhof in Vaihingen/Enz Brems- und Gaspedal. Jede Menge verbeultes Blech sind die Folge.















Link kopiert

Vaihingen/Enz - Ein schweres Chaos, viel verbeultes Blech und insgesamt 50 000 Euro Schaden hat eine 60 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) verursacht. Die Polizei vermutet, dass die Frau bei dem Versuch, rückwärts in eine Lücke am Stadtfriedhof zu manövrieren, Gas und Bremse verwechselt hatte. Als sie bereits auf dem Stellplatz stand, fuhr sie nämlich plötzlich rückwärts vom Parkplatz herunter in Richtung des Parkstreifens, der auf der angrenzenden Steinbeißstraße parallel verläuft.

Dort stieß sie gegen zwei Autos, einen Mazda und einen Hyundai, brach zwischen diesen zwei Fahrzeugen hindurch und prallte zu allem Übel noch gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Seat. Als die Frau anschließend ihren Citroen zur Seite stellen wollte, streifte sie möglicherweise beim Vorwärtsfahren noch einen Peugeot. Der Citroen, der Mazda und der Seat wurden abgeschleppt.